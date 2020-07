Roma, scandalo al Verano: i rom usano la fontana del cimitero come un bidet (Di sabato 4 luglio 2020) Povera Roma nostra.Il cimitero monumentale di Roma diventa un bidet. Il degrado in cui è sprofondata la città di Roma è sotto gli occhi di tutti, ma sembra davvero che al peggio non ci sia mai fine. I video di uomini nudi nelle”vasche da bagno” delle fontane Romane sono all’ordine del giorno. Ma il Verano è un luogo sacro. Non così per un gruppo di donne rom di cui hanno dato notizia il Tempo e il sito 7Colli. Postando un video di Simone Carabella, da cui è partita la denuncia su Fb. Ebbene alcune rom con naturalezza hanno preso di mira la fontanella all’ingresso del cimitero. Si sono praticamente fatte le pulizie al completo, doccia e bidet, sedendosi sopra. Seminude e discinte, come si fa con il bagno di casa. Una vergogna su cui non cessano le polemiche e la rabbia. Nel disinteresse di chi ... Leggi su secoloditalia

AlatiGiulio : @ppisati457 @carloalberto Prendono 4 mila per segreteria ma hanno ufficio gratis passato dalla camera e il segretar… - 16blu : RT @IlConte50919IT: Ecchila qua. Appunto. Sono disperati. Non riuscendo a schiodarlo neanche per sbaglio, stavolta ci hanno provato con lo… - merimascherpa : RT @IlConte50919IT: Ecchila qua. Appunto. Sono disperati. Non riuscendo a schiodarlo neanche per sbaglio, stavolta ci hanno provato con lo… - raffo1900 : RT @IlConte50919IT: Ecchila qua. Appunto. Sono disperati. Non riuscendo a schiodarlo neanche per sbaglio, stavolta ci hanno provato con lo… - Cri10872801 : RT @IlConte50919IT: Ecchila qua. Appunto. Sono disperati. Non riuscendo a schiodarlo neanche per sbaglio, stavolta ci hanno provato con lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scandalo Il comune di Roma cerca un componente della Giunta «di sesso femminile» Linkiesta.it Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: è già arrivata la smentita?

Se si rivelasse vero, avremmo tra le mani, già a luglio, lo scoop dell’estate. Nella saga Belen Rodriguez Stefano De Martino, ecco che viene inserito un nuovo nome, esplosivo: quello di Alessia Marcuz ...

Roma, ragazza chiede un selfie hot a Conte, il premier: “Manteniamo la distanza”. VIDEO

Il presidente del Consiglio stava camminando con la sua scorta in via del Corso quando è stato avvicinato dalla giovane, che si è presentata come una sua ex studentessa e ha detto: "Dovrei togliermi m ...

Se si rivelasse vero, avremmo tra le mani, già a luglio, lo scoop dell’estate. Nella saga Belen Rodriguez Stefano De Martino, ecco che viene inserito un nuovo nome, esplosivo: quello di Alessia Marcuz ...Il presidente del Consiglio stava camminando con la sua scorta in via del Corso quando è stato avvicinato dalla giovane, che si è presentata come una sua ex studentessa e ha detto: "Dovrei togliermi m ...