«Napoli è tutto e troppo. E’ un mondo, è come se non ti fosse data la possibilità di uscirne» (Di sabato 4 luglio 2020) La Stampa intervista Silvio Orlando, che questa sera nel Cortile della Reggia del Bosco di Capodimonte dirige e interpreta “La vita davanti a sé” per il Napoli Teatro Festival. Racconta che durante il lockdown ha ricominciato a suonare il flauto, per la “gioia” dei vicini. Il tempo dell’isolamento «non è stato né morto né sprecato. E poi ho letto libri che da tanto volevo leggere. Alla fine le giornate erano frenetiche, arrivava la sera e mi rendevo conto di non essere riuscito a fare tutto quello che avrei voluto». Parla della genitorialità come di un chiodo fisso. «Invecchiando la paternità è sempre di più il mio pallino. Non sono stato figlio perché ho perso mia madre molto presto, ma non sono stato nemmeno padre, per me questo è un territorio sensibile. Mi sento ... Leggi su ilnapolista

