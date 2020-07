Lea Michele, dopo le accuse torna su Instagram e si scusa: "Devo lavorare su me stessa" (Di sabato 4 luglio 2020) dopo una pausa da Instagram, la star di Glee Lea Michele torna con un post di riflessioni e scuse relativo alle polemiche che l'hanno travolta nelle ultime settimane. dopo essere stata accusata per i suoi atteggiamenti nei confronti dei colleghi nella serie di Glee, Lea Michele è tornata a farsi vedere su Instagram, con un post di scuse e mostrando sulle stories come prosegue la sua gravidanza. dopo il 3 giugno, in cui si è scusata con tutte le persone che aveva ferito durante la serie di Gleeo di altri progetti, l'attrice Lea Michele ha mantenuto un profilo basso su Instagram, finché non si è lasciata fotografare, mentre camminava in montagna con una tuta sportiva e il pancione cresciuto in vista. Lea Michele è stata avvistata a Los ... Leggi su movieplayer

Dopo una pausa da Instagram, la star di Glee Lea Michele torna con un post di riflessioni e scuse relativo alle polemiche che l'hanno travolta nelle ultime settimane. Dopo essere stata accusata per i ...

L'attore ha attaccato duramente la sua collega

Craig Ramsay si è scagliato contro Lea Michele, con cui ha lavorato in passato. Questa volta l’attacco è partito da un attore esterno a Glee, ma molti colleghi dell’attrice hanno parlato male di lei ...

