L' album del giorno | Guns N' Roses | Use Your Illusion I & II

Era il 17 settembre del 1991 quando questo doppio album arrivò nei negozi. Use Your Illusion era di fatto il seguito del trionfale debutto con Appetite for Destruction, ma ebbe una genesi travagliata: Steven Adler il batterista degli esordi compare solo in Civil War sostituito da Matt Sorum, mentre Izzy Stradlin è presente con la sua chitarra solo in una manciata di canzoni. Ma, turbolenze interne, a parte, i due dischi sono ricchi di grande musica oltre che di brani cult diventati classici senza tempo. Una vera antologia del rock and roll che tiene insieme l'approccio viscerale ed elettrico, la soft side del gruppo, il blues (Dust N'Bones) e, a tratti, anche il funk. A cominciare da una delle power ballad più belle di sempre, ovvero l'epica November Rain, uno dei momenti creativi più alti della band. Lo stato di grazia del gruppo è evidente anche nei ...

Nella classifica degli album il rap domina con Night Skinny, tra i vinili torna Giuni Russo Ormai non sorprende più nessuno che la classifica sia comandata da un album rap, nello specifico, questa set ...

Torna l’ethio jazz di Mulatu Astatke con i Black Jesus Experience. Ascolta l’album capolavoro “To Know Without Knowing”

Un sound che unisce jazz, rock, musica latina e tradizionale africana come in quest’ultimo “To Know Without Knowing”, realizzato con il combo australiano Black Jesus Experience.

