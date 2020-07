Inter, Perisic e Nainggolan verso il rientro a fine stagione (Di sabato 4 luglio 2020) Ivan Perisic e Radja Nainggolan potrebbero fare ritorno all’Inter a fine stagione. Il Bayern non è convinto di riscattare il croato, per il belga non ci sono offerte Non solo acquisti. In questi giorni l’Inter sta lavorando anche al mercato in uscita. Chiusa una volta per tutte la questione Icardi, ormai a tutti gli effetti un giocatore del Psg, adesso le attenzioni di Marotta e Ausilio sono concentrate su Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Sia il croato che il belga potrebbero fare ritorno a Milano a fine stagione. Su Perisic è in corso una situazione di stallo. Il Bayern vorrebbe uno sconto sul diritto di riscatto, sconto che l’Inter al momento non è disposta a concedergli. L’esterno croato in questa stagione ha ottenuto 22 presenze e 4 reti, finendo spesso dietro ai vari Coman, Muller, Coutinho e Gnabry. Discorso diverso per PNainggolan. Per ... Leggi su zon

InteristaYanas : RT @RiccardoDanna1: #Alaba è stato a Milano ben due volte per incontrare la dirigenza dell’#Inter in compagnia del padre e del suo procurat… - InteristaYanas : RT @Vatenerazzurro1: ?? Zahavi agente di Alaba, ha ritenuto soddisfacente l'offerta di Marotta. Posto che il giocatore ad oggi non intende r… - antidisagio1 : RT @Vatenerazzurro1: ?? Zahavi agente di Alaba, ha ritenuto soddisfacente l'offerta di Marotta. Posto che il giocatore ad oggi non intende r… - IDonwload : RT @Vatenerazzurro1: ?? Zahavi agente di Alaba, ha ritenuto soddisfacente l'offerta di Marotta. Posto che il giocatore ad oggi non intende r… - IDonwload : RT @it_inter: #Alaba nei mesi scorsi è stato a Milano due volte insieme al padre per incontrare la dirigenza dell’Inter: il Bayern Monaco l… -