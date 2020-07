Independence Day 2020, su Spike una programmazione speciale (Di sabato 4 luglio 2020) Per omaggiare il cinema americano in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti, Spike presenta la programmazione speciale dal titolo Independence Day. Per omaggiare il cinema americano, in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti, Spike - disponibile sul canale 49 del digitale terrestre (DTT) sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky - ha pensato ad una programmazione speciale dal titolo Independence Day. Si parte con un pomeriggio dedicato alle commedie. Alle 13.30 va in onda Tutti pazzi per Mary: Ted Stroehmann (Ben Stiller) sta per incontrare la ragazza dei suoi sogni, Mary Jensen (Cameron Diaz), ma il loro appuntamento salta a causa di un incidente. E da quel momento in poi tenterà in tutti i modi di riconquistarla. Alle ... Leggi su movieplayer

marcobardazzi : L’America si appresta a vivere uno dei peggiori Independence Day della sua storia recente. Un Paese umiliato, mal g… - repubblica : Gli Usa nell’incubo Covid, blindato anche l'Independence Day del 4 luglio [di ANNA LOMBARDI] [aggiornamento delle 1… - HuffPostItalia : Per Trump un Independence Day amaro. La provocazione ai Sioux è tutto ciò che gli resta - Sergio30101121 : RT @AmbasciataUSA: Pronti per il #4LuglioUSA??????????? Celebriamo insieme l'Independence Day con #AmbEisenberg e ospiti davvero d'eccezione!… - foggylady : RT @Matedelu: 4 Luglio: Independence Day Oggi è la festa nazionale degli Stati Uniti d'America che commemora l'adozione della Dichiarazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Independence Day «Independence day» 24 anni dopo. Ecco come sono diventati i protagonisti Corriere della Sera Per Trump un Independence Day amaro. La provocazione ai Sioux è tutto ciò che gli resta

Questo 4 luglio, giorno della festa nazionale degli Stati Uniti, segna la debacle del presidente Trump. Nel 1776 i rappresentanti delle 13 colonie americane firmarono la Dichiarazione d’Indipendenza d ...

Independence Day 2020, su Spike una programmazione speciale

Per omaggiare il cinema americano in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti, Spike presenta la programmazione speciale dal titolo Independence Day. Per omaggiare il cinema americano, in occ ...

Questo 4 luglio, giorno della festa nazionale degli Stati Uniti, segna la debacle del presidente Trump. Nel 1776 i rappresentanti delle 13 colonie americane firmarono la Dichiarazione d’Indipendenza d ...Per omaggiare il cinema americano in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti, Spike presenta la programmazione speciale dal titolo Independence Day. Per omaggiare il cinema americano, in occ ...