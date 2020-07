Chi è Gianmaria Di Gregorio, fidanzato di Ludovica Valli? (Di sabato 4 luglio 2020) Scrivere una scheda su Ludovica Valli sarebbe ridondante. E’ un personaggio estremamente famoso, dalla propria apparizione a Uomini e Donne (stagione 2015/16) ad oggi è diventata una celebrità con un enorme seguito social (parliamo di un milione e 700k follower su Instagram). Dedichiamo quest’oggi invece una scheda al suo fidanzato, Gianmaria Di Gregorio – di cui abbiamo già scritto in occasione dell’ufficializzazione della loro convivenza. Chi è Gianmaria Di Gregorio? Prendiamo le informazioni su Gianmaria Di Gregorio dal suo profilo Instagram (dove conta 27mila follower). Gianmaria Di Gregorio è un imprenditore nell’ambito del turismo e dell’immobiliare. Il suo business è su Ibiza, importante isola delle Baleari, nota per la vita notturna oltre che per lo splendido mare (alla vita notturna ... Leggi su nonsolo.tv

