Bonus vacanze anche sui servizi accessori (come gli ombrelloni) (Di sabato 4 luglio 2020) Una circolare dell’Agenzia delle Entrate risponde alle principali domande degli operatori sul Bonus vacanze. La circolare 18/2020 emanata ieri per quanto riguarda le persone fisiche, le strutture ricettive e gli intermediari (TO e AdV) dice che il Bonus vacanze è ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). È quanto chiarito dalla circolare n.18/E, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto ... Leggi su nextquotidiano

