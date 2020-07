Belen, Stefano e la fine della storia: il gesto di lei come quello di Emma (Di sabato 4 luglio 2020) Ormai è finita definitivamente tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ad annunciarlo in un certo senso è stato proprio Stefano sul suo profilo privato. Belen, invece, ha fatto un gesto che ha fatto pensare molti. Scopriamo insieme quale. Belen RODRIGUEZ: IL gesto come Emma MARRONE – Belen pare che abbia fatto un gesto molto … L'articolo Belen, Stefano e la fine della storia: il gesto di lei come quello di Emma Leggi su dailynews24

ishax114 : RT @nolocalsplease: unpopular opinion: stefano de martino non è bono. #Belen - Phranca11 : RT @LucaLai86: Quando sei Stefano de Martino 'fermamente convinto di occupare una forte posizione mediatica in questo periodo storico', ma… - LuciaFerraroEM : RT @chasingthestars: Scusate ma che crossover pazzesco Belen che cita “Bella senz’anima” che Emma ha cantato dopo le corna di Stefano con l… - honiateka : RT @chasingthestars: Scusate ma che crossover pazzesco Belen che cita “Bella senz’anima” che Emma ha cantato dopo le corna di Stefano con l… - joungplume : RT @_SpaceJay___: Carine le battute su Stefano e #Belen ma vi ricordo che state giocando su un cuore spezzato, una famiglia distrutta e sul… -