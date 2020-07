Adriana Volpe rivede Andrea Denver: “momento intimo”, si riaccende il gossip? (Di sabato 4 luglio 2020) L’ultimo Grande Fratello Vip è stato caratterizzato da un gossip mai andato in porto e che ha visto protagonisti, anche a telecamere spente, Adriana Volpe e Andrea Denver. Adesso quel gossip sempre smentito arriva ad un nuovo livello dal momento che i due ex gieffini si ritroveranno nel programma condotto dalla Volpe su TV8, Ogni... L'articolo Adriana Volpe rivede Andrea Denver: “momento intimo”, si riaccende il gossip? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

