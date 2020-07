Acerra sott’acqua, cittadini e commercianti furiosi: “E’ un disastro” (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa provincia di Napoli sott’acqua. Quella di oggi, infatti, è stata una mattinata che ha visto piogge diffuse su gran parte del territorio campano. In poco tempo un violento temporale si è abbattuto su alcune città dell’hinterland napoletano. Ad Acerra, ad esempio, la pioggia fitta che è caduta, ha sommerso molte strade, come dimostrano alcuni VIDEO postati sui social network dai cittadini che riportano l’immagine di un fiume d’acqua. “E’ la scena che si ripete quando precipitazioni consistenti o meno si abbattono sulla città” – denunciano gli abitanti della zona. Anche i commercianti sbottano: “E’ un disastro, non possiamo rimetterci sempre noi“. TUTTO QUESTO SI POTREBBE EVITARE SE SI INPEGNASSERO A RISOLVERE I PROBLEMI DEL PAESE.<<I ... Leggi su anteprima24

