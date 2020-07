Ötzi aveva mal di stomaco (Di sabato 4 luglio 2020) La notizia, arrivata in tempi di confinamento in casa, poteva far pensare all’ennesimo tour virtuale in uno dei tanti musei in giro per il mondo. Invece no: «Ötzi da casa» non annunciava un percorso negli spazi del Museo archeologico dell’Alto Adige a Bolzano (con cui collaboro da un paio d’anni come guida poliglotta), bensì la messa in rete di un’immensa banca dati con oltre 1.400 parole chiave, consultabile da ovunque nei quattro angoli del pianeta, essendo i testi in italiano, … Continua L'articolo Ötzi aveva mal di stomaco proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Ötzi aveva