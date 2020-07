Mes, Pd e M5s divisi anche al Parlamento Ue (Di venerdì 3 luglio 2020) Nel passaggio di una proposta della Commissione, i pentastellati sono contrari e i dem favorevoli. Terreno di scontro sono i... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Mes M5s

Il Sole 24 ORE

Roma, 06 lug 09:37 - (Agenzia Nova) - Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico, è sicuro che il M5S potrà permettersi di dire 'no' ai fondi del Mes senza condizionalità. "Per me la prio ...Con i suoi 873.513 followers su Facebook, gli oltre 138.000 su Twitter e un blog nuovo di zecca, Gianluigi Paragone è uno dei politici italiani più seguiti dalla rete. Ma soprattutto non smette di far ...