Fallout: arriva l'adattamento televisivo del videogioco su Amazon Prime (Di venerdì 3 luglio 2020) Prepariamoci ad entrare nel futuro eccentrico di Fallout grazie nuovo adattamento cinematografico del franchise, su Amazon Prime. La società di videogiochi Bethesda ha rilasciato un teaser per la loro prossima collaborazione con Kilter Films e Amazon. Il nuovo adattamento televisivo 'Fallout' debutterà sulla piattaforma di streaming in futuro, ed è prodotto da Lisa Joy e Jonathan Nolan, che sono noti per i ruoli in Westworld della HBO. Ecco il breve teaser rilasciato di recente. #PleaseStandBy. @AmazonStudios #KilterFilms pic.twitter.com/7YmLZKIPAe — Fallout (@Fallout) July 2, 2020 La serie 'Fallout' è molto popolare tra i giocatori per la sua ...

