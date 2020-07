Così è la vita: Francesca Fialdini ha quattro programmi in Rai! (Di venerdì 3 luglio 2020) Francesca Fialdini Francesca Fialdini piglia tutto. Mentre prosegue il suo impegno su Rai Storia con È l’Italia, Bellezza, la bionda conduttrice si prepara al quarto programma della stagione (roba che neanche Carlo Conti e Amadeus): da domenica – alle 20.30 su Rai3 – condurrà Così è la vita, un factual che si immergerà nelle storie comuni delle persone, nella loro memoria, nella quotidianità che vivono e in cui potrebbe risiedere la bellezza delle piccole cose. Sei settimane di messa in onda in cui la Fialdini terrà le fila di un racconto dai tanti colori. Coppie di età diversa si lasceranno andare – direttamente dalle loro case – al ricordo di alcuni dei momenti cruciali delle loro vite, vicende peculiari ma accomunate da uno stesso filo rosso che le lega, perché la storia di ognuno è la ... Leggi su davidemaggio

Miralem_Pjanic : Respira Mire, Perché quello che oggi ti sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterai nel c… - stefanoepifani : Facciamolo un bell'elenco dei sindaci #Stop5g. Così che alle prossime elezioni lo si possa consultare per vedere ch… - AnnaM75 : RT @SciScribbler: @azangrillo Qual è la speranza di vita di un iperteso che segue la terapia, senza #COVID19? E la speranza di vita dello s… - EChsbLbAC3HDqBo : #CanYaman #DIAFA2020 @diafaofficial #DIAFA Se guardi così,la vita ti sorride ???????????????????????????? @canyaman1989 ???????????? - gagliardi_andr : RT @Pennacchiiiii: In Veneto la vita si celebra cosi: 'come xea?' 'beh, dai, tiremo vanti' 'pa' forsa' 'bisogna'.. #Venetofantastico -

Ultime Notizie dalla rete : Così vita Legge contro l’omofobia: perché è necessario parlare di “genere” La Repubblica