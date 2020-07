VIDEO – ISIS, a Salerno droga per 1 miliardo di euro (Di mercoledì 1 luglio 2020) Il più grande sequestro mondiale di anfetamine – peraltro prodotto e commercializzato da ISIS – è avvenuto nel porto di Salerno. La Guardia di Finanza di Napoli scopre 14 tonnellate di droga: 84 pasticche prodotte in Siria dall’ISIS/Daesh per finanziare il terrorismo. Controvalore di mercato: oltre 1 miliardo di euro. il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli svela i particolari dell’imponente operazione: “Si tratta del più grande sequestro di amfetamine a livello mondiale, effettuato in esecuzione di apposito decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – DDA e maturato nell’ambito di una complessa attività d’indagine delegata al GICO nei confronti di un’organizzazione con proiezioni internazionali dedita all’importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. ... Leggi su ladenuncia

