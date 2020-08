Il Polo sud si sta riscaldando a tempi Record (Di mercoledì 1 luglio 2020) Secondo lo studio, si sta riscaldando tre volte più velocemente del resto della Terra Una nuova ricerca ha dimostrato che il Polo Sud si è riscaldato tre volte più velocemente del resto del pianeta negli ultimi 30 anni a causa delle temperature più calde dell’oceano tropicale. La temperatura dell’Antartide varia molto a seconda della stagione … L'articolo proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress

