Toni Capuozzo: «I Navigli? Un osso gettato alla gente per avere qualcuno con cui prendersela» (Di sabato 9 maggio 2020) Come sempre fuori dal coro. Il giornalista e scrittore Toni Capuozzo dice la sua sugli sconsiderati che dopo il 4 maggio si sono riversati ai Navigli a Milano, creando assembramento. Gli scriteriati rimangono tali, ma qualche esagerazione sul caso genera sospetto. Il sindaco Sala ha alzato i Toni, a cose fatte, beccandosi anche tanti insulti in rete. Il giornalista invece non si accoda all’ondata di indignazione generale per la troppa gente a passeggio sui Navigli milanesi. Che ha dato l’assist a un governatore come De Luca, ad esempio, per cannoneggiare di nuovo sulla Lombardia. Capuozzo ha infatti scritto dai suoi canali social che il il caso agitato intorno ai Navigli è «un osso gettato da mordicchiare a un’ opinione pubblica nervosa». Cosa vuole dire? Capuozzo lancia una provocazione. Si chiede: “E’ ... Leggi su secoloditalia "Ecco l'osso gettato alla gente". Toni Capuozzo - cosa non torna sulla foto dei Navigli pieni. Devastante accusa al governo

