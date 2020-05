Ripresa Serie A, Spadafora: “Presto parere del Cts sul protocollo Figc” (Di sabato 9 maggio 2020) Le dichiarazioni del ministro Spadafora sulla Ripresa della Serie A: “Aspettiamo la risposta del Cts”. ROMA – Ore decisive per la Ripresa della Serie A, come ammesso dallo stesso ministro Spadafora. Il titolare del Dicastero dello Sport ha confermato che presto il Comitato tecnico-scientifico dovrebbe esprimere il proprio parere sul protocollo presentato dalla Figc. Un passaggio fondamentale per la ripartenza del campionato. Le autorità sanitarie dovrebbero pronunciarsi sulla Ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio ma una risposta positiva potrebbe aprire uno spiraglio per il ritorno in campo a giugno. Spadafora sugli altri sport: “Attendiamo la risposta del Comitato tecnico-scientifico” Nell’intervento sui propri profili social il ministro Spadafora è ritornato anche a parlare della situazione degli altri ... Leggi su newsmondo Fontana : «Ripresa Serie A? Vale la pena di ripartire ad agosto»

Serie A - Vincenzo Spadafora sulla ripresa : “Prima del 18 maggio saremo in grado di capire”

