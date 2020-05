“Parrucchieri riaperti dal 18 maggio” Coronavirus | l’annuncio ufficiale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) Ancora tanti gli aspetti da valutare per la riapertura delle attività nei vari settori e servizi. L’Italia vuole ripartire, ma in sicurezza. Lo sanno bene anche i Governatori regionali del Bel Paese. Di oggi la notizia diffusa da La Gazzetta del Mezzogiorno, che annuncia così la posizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito alla riaperture dei parrucchieri, barbieri e centri estetici prevista per il 18 maggio. “L’ordinanza della Regione Puglia, come per chiarezza ho comunicato al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, dispiegherà i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno indicati dalle linee guida disposte dal Comitato Tecnico ...