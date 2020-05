L’allarme dei cardiologi | “Rischio di avere più morti per infarto che di Covid-19”

Leggi su newnotizie

(Di sabato 9 maggio 2020) La paura di essere contagiati sta spingendo molte persone con sintomi di malattie cardiovascolari a non recarsi in ospedale. Con il rischio di morire a casa Il coronavirus sta portando ad un rischio concreto di incremento dei decessi per. Tanto che, secondo la Società Italiana dia, il rischio è che si arrivi “ad … L'articolo L’allarme dei: “Rischio dipiùperche di-19” NewNotizie.it.