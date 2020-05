Kenya, Silvia Romano è stata liberata. Era stata rapita il 20 novembre 2018 (Di sabato 9 maggio 2020) Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya è stata liberata. Ne danno notizie fonti dell’intelligence spiegando che le operazioni di rilascio dell’ostaggio sono cominciate all’alba di oggi. La cooperante, che ha compiuto 24 anni, era stata rapita il 20 novembre del 2018. L'articolo Kenya, Silvia Romano è stata liberata. Era stata rapita il 20 novembre 2018 Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia Kenya - Silvia Romano è stata liberata dopo un anno e mezzo di prigionia : “Grazie ai servizi d’intelligence italiani”

Conte : «Silvia Romano è stata liberata - ti aspettiamo in Italia». Fu rapita in Kenya nel 2018 (Di sabato 9 maggio 2020), la cooperante italianain. Ne danno notizie fonti dell’intelligence spiegando che le operazioni di rilascio dell’ostaggio sono cominciate all’alba di oggi. La cooperante, che ha compiuto 24 anni, erail 20del. L'articolo. Erail 20Secolo d'Italia.

welikeduel : Oltre a Patrick Zaki, speriamo di rivedere presto Silvia Romano, da quasi due anni scomparsa in Kenya… - Tg3web : ??Silvia Romano, la ragazza milanese rapita il 20 novembre 2018 in Kenya, è libera. Ne ha dato notizia il presidente… - Agenzia_Ansa : Silvia Romano è stata liberata in Kenya. L'annuncio del premier Conte. 'Ringrazio la nostra intelligence' #ANSA - lizzybennet__ : RT @Tg3web: ??Silvia Romano, la ragazza milanese rapita il 20 novembre 2018 in Kenya, è libera. Ne ha dato notizia il presidente del Consigl… - Fragatton1 : RT @Tg3web: ??Silvia Romano, la ragazza milanese rapita il 20 novembre 2018 in Kenya, è libera. Ne ha dato notizia il presidente del Consigl… -