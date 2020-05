Coronavirus, dal gas a spiagge e resort: Cipro, Israele e Grecia studiano una “zona sicura” per il turismo (Di sabato 9 maggio 2020) Dall’alleanza del gas a quella di spiagge e resort. Cipro, Israele e Grecia studiano una “zona sicura” per il turismo, consci che i danni dai mancati incassi da Covid19 potrebbero essere in parte limitati da idee innovative e partnership. Le stime preliminari dell’Ocse sull’impatto della pandemia sul settore, indicano un crollo complessivo del 45% del turismo internazionale nel 2020, dato che potrebbe salire fino al 70% qualora la ripresa fosse posticipata per il ripresentarsi di focolai. Dal momento che Nicosia, Tel Aviv e Atene hanno già all’attivo una solida partnership, geopolitica, logistica ed economica alla voce dossier energetico, pensano di metterla a frutto per far ripartire un settore trainante per le singole economie. Ovvero il turismo e, quindi, creare una zona cuscinetto che sia sicura da un punto di vista sanitario, pronta per ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Regno Unito : quarantena per chi arriva dall’estero

Coronavirus - è deciso : dal 29 parte l'estate. In spiaggia senza check in e in 4 sotto l'ombrellone

Il coronavirus ha cambiato la vita di tutti, ma sta cambiando, soprattutto, quella dei calciatori e delle squadre dei più importanti campionati europei, costrette a far fronte a un'emergenza unica e, ...

Admo Puglia- Foggia svolge un’opera di sensibilizzazione alla Donazione Di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche dal 1999, il suo obiettivo è cercare potenziali donatori di sangue midollare p ...

