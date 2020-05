Calciomercato Atalanta | piace Vanheusden ma l’Inter vanta un diritto di recompra

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020)Zinhoma l’Inter ha undiper il giovane difensore belga Torna di moda il nome di Zinho. Il difensore belga, passato allo Standard Liegi la scorsa estate per 12 milioni e vittima di numerosi infortuni,tanto ade Sampdoria. L’addio al club belga sembra inevitabile per i gravi problemi economici che sta attraversando, ed è per questo che Percassi e Ferrero ci stanno facendo un pensierino. Come riporta La Gazzetta dello Sport,e Sampdoria contano di strappare uno sconto sul cartellino ma dovranno fare i conti con l’Inter cheundi opzione per il riacquisto. A parità di offerte, infatti, quella dei nerazzurri avrebbe la precedenza grazie ad un accordo morale stipulato in precedenza. Leggi su Calcionews24.com