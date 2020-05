Black Mirror è realtà | l’inquietante robot cane che controlla la distanza di sicurezza a

(Di sabato 9 maggio 2020) Il video di unadibito al controllo delle distanze dia Singapore ha generato paragoni con, l'inquietante serie fantascientifica. Unadibito al controllo delle distanze dia Singapore ha generato paragoni con la serie fantascientifica. Non solo paragoni generici, dato che il sorvegliante cibernetico a quattro zampe, che potete vedere nel video qui sopra, è coerente con il tipo di tecnologia di cui parla Charlie Brooker nella sua più famosa creazione catodica, ma anche un esempio specifico: c'è infatti un episodio dello show, per l'esattezza il quinto episodio della quarta stagione, dove la protagonista, in un contesto post-apocalittico, è inseguita da "cani"ici. La cosa risulta ancora più ironica alla luce delle recenti dichiarazioni ...

selenaftjamie : RT @gravityfucks: ok ma vogliamo parlare del fatto che black mirror ha un episodio che parla di api robot che vengono hackerate e uccidono… - offkeyrhapsody : RT @SADC4SM: Chi l'avrebbe mai detto che l'episodio più cesso di Black Mirror sarebbe diventato realtà - ceemeterydrive : RT @pondgitsune: Black Mirror diventa sempre più reale - trashloger : RT @gravityfucks: ok ma vogliamo parlare del fatto che black mirror ha un episodio che parla di api robot che vengono hackerate e uccidono… - giorgiamontuori : RT @pondgitsune: Black Mirror diventa sempre più reale -

