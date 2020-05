Allarme dallo stato di New York | morti 3 bimbi per una misteriosa sindrome collegata al

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 9 maggio 2020) Tre bambini sononellodi Newa causa di unainfiammatoria rara, ritenuta legata al coronavirus, ha riportato il governatore, Andrew Cuomo. Finora, almeno 73 bambini a Newsi sono ammalati a causa della rara malattia, che presenta similarità con ladi Kawasaki, riporta il NewTimes. Cuomo ha affermato che molti di questi bambini non mostravano i sintomi respiratori comunemente associati al coronavirus quando sono stati portati in ospedale, ma tutti sono risultati positivi al Covid-19 o ai suoi anticorpi. “È una situazione in evoluzione, ma è una situazione seria”, ha commentato il governatore. La complicazione, spiega il governatore, vede sintomi come vasi sanguigni ingrossati e problemi cardiaci. Locollaborerà con il NewGenome Center e la Rockefeller University per ...