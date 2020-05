ACCORDO SUL MES/ Per soli 37 mld l’Italia finisce in mano a una banca del Lussemburgo

AlessiaMorani : L’accordo sul #Mes senza condizionalita’ è un successo per l’Italia! 37 miliardi di euro subito disponibili per la… - LegaSalvini : ++ EUROGRUPPO, TROVATO ACCORDO DEFINITIVO SUL MES ++ Purtroppo come la Lega denuncia fin dall'inizio. - HuffPostItalia : Trovato l'accordo sul Mes all'Eurogruppo - crlggg : RT @SarahConnor_18: Oggi ho seguito poco,ma quello che mi è saltato all'occhio è che M5S non voleva regolarizzazione migranti,in sintonia c… - MaurizioCapell7 : RT @SarahConnor_18: Oggi ho seguito poco,ma quello che mi è saltato all'occhio è che M5S non voleva regolarizzazione migranti,in sintonia c… -

