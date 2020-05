Torino si candida per ospitare le Universiadi Invernali del 2025

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) L’Italia, ora più che mai, ha bisogno di un segnale di ripresa, vista l’emergenza sanitaria in corso. In quest’ottica latura diperl’edizionedellesi rafforza di giorno in giorno, a maggior ragione perché l’evento della FISU darebbe appunto una scossa alla città e forse anche al Bel Paese. A illustrare il progetto, intervistato da Eurosport, è stato il Presidente del CUS (Centro Universitario Sportivo) diRiccardo D’Elicio: “L’edizione estiva si è tenuta l’anno scorso a Napoli, eè riconosciuta come la città che ha dato i natali alla competizione, ospitandola per ben 3 edizioni (1959, 1970, 2007). Ogni anno tanti atenei da tutto il mondo si incontrano aper la cerimonia di accensione della fiaccola del sapere, ...