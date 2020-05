Test sierologici e tamponi a domicilio per chi ha sintomi ed è a casa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) «Mi sembra di avere accusato qualche sintomo del coronavirus, ma in forma leggera: ho sviluppato gli anticorpi oppure no?». È una domanda che, soprattutto adesso che è cominciata la fase due, si stanno ponendo in tanti, che vorrebbero sottoporsi al test sierologico (che rivela se siamo venuti in contatto con il virus e se abbiamo sviluppato gli anticorpi) oppure al tampone nasofaringeo (che ci dice se abbiamo il virus in questo momento), ma non sanno come fare.