Tav Roma-Cassino | Quadrini | voce sud Ciociaria rimasta inascoltata

(Di venerdì 8 maggio 2020)– “La presenza di distretti industriali manifatturieri con Fca, indotto auto, marmo, carta, ceramica e ‘area interna’ della Valcomino sono tali da rendere sempre pesante l’ipotesi Roccasecca, visti e considerati i requisiti previsti del protocollo per la realizzazione della stazione Tav siglato da Regione Lazio e Ferrovie dello Stato. Emerge dalla lettura della delibera della giunta Zingaretti con annessa intesa: entrambe sono state pubblicate ieri sul bollettino ufficiale della Regione Lazio. La genericita’ dell’atto di giunta e del protocollo non spegne quindi le speranze del Cassinate.” “Il documento punta a promuovere la collaborazione volta a valutare la realizzazione di una nuova fermata AV sulla tratta. In tutto il documento non si fa cenno alla localizzazione della stazione a Ferentino. Elemento di grande ...