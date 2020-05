Spunta la minaccia sciopero: ecco il ricatto dei migranti (Di venerdì 8 maggio 2020) Michel Dessì Il braccio di ferro sulla sanatoria per gli irregolari si accende. E i sindacati adesso alzano il tiro: "Così ci fermiamo" Regolarizzare gli immigrati (600mila) per schiavizzarli nei campi. In sostanza è questa la proposta di Italia Viva, il partitino di Matteo Renzi. Un’idea condivisa anche dal Partito Democratico. Mentre il Paese è a rischio implosione e gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i ristoratori rischiano il fallimento in attesa degli aiuti di Stato promessi da conte (“potenza di fuoco mai vista” dixit Giuseppi) loro pensano a regolarizzare i migranti. La scusa è presto detta: “servono braccia all’agricoltura” ripete come un mantra il ministro Teresa Bellanova. A furia di leggere e rileggere il compitino (scritto chissà da chi) nelle tv italiane lo ha imparato. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 maggio 2020) Michel Dessì Il braccio di ferro sulla sanatoria per gli irregolari si accende. E i sindacati adesso alzano il tiro: "Così ci fermiamo" Regolarizzare gli immigrati (600mila) per schiavizzarli nei campi. In sostanza è questa la proposta di Italia Viva, il partitino di Matteo Renzi. Un’idea condivisa anche dal Partito Democratico. Mentre il Paese è a rischio implosione e gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i ristoratori rischiano il fallimento in attesa degli aiuti di Stato promessi da conte (“potenza di fuoco mai vista” dixit Giuseppi) loro pensano a regolarizzare i. La scusa è presto detta: “servono braccia all’agricoltura” ripete come un mantra il ministro Teresa Bellanova. A furia di leggere e rileggere il compitino (scritto chissà da chi) nelle tv italiane lo ha imparato. ...

VoxpublicaNews : Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema… - xshashiii : RT @mikustea: Non dobbiamo dire “men are trash”, ma guarda caso ogni giorno spunta la storia di uno sporco maniaco che picchia e minaccia u… - federicomyangel : RT @mikustea: Non dobbiamo dire “men are trash”, ma guarda caso ogni giorno spunta la storia di uno sporco maniaco che picchia e minaccia u… - aiuuto : RT @mikustea: Non dobbiamo dire “men are trash”, ma guarda caso ogni giorno spunta la storia di uno sporco maniaco che picchia e minaccia u… - gewchaaan : RT @mikustea: Non dobbiamo dire “men are trash”, ma guarda caso ogni giorno spunta la storia di uno sporco maniaco che picchia e minaccia u… -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta minaccia Susegana, stamane lite tra vicini: spunta una pistola giocattolo. Denunciato per minacce un 27enne Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Regolarizzazioni braccianti, colf e badanti nel dl: tema lavoratori in nero divide Governo

Roma - Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia di dimissioni della m ...

Fase 2: in bozza dl c'è regolarizzazione lavoratori 'invisibili'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia d ...

Roma - Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia di dimissioni della m ...Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia d ...