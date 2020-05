Quelle persone lì Gli immigrati un tanto al chilo | Ascani | intervento

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) A sostenere la sanatoria per gli, invocata da Teresa Bellanova ed Italia Viva, un tema che sta spaccando il governo, ecco scendere in campo anche Anna, ex renzina rimasta nel Pd, che sul punto si trova in perfetto accordo col partito del fu rottamatore. Peccato che la, ospite a PiazzaPulita su La7, il programma di Corrado Formigli nella puntata del 7 maggio, esprima il suo accordo con toni rivedibili: "Non c'è una singola buona ragione per non fare la sanatoria degli", premette la. La quale poi aggiunge: "Siamo nel mezzo di una pandemia che dobbiamo combattere insieme. Servono tutti, servono;, anche". Insomma, ";", unal...