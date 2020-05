Mercoledì informativa alle camere di Spadafora. Intanto nasce il fondo salva sport (Di venerdì 8 maggio 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro dello sport, farà il punto alle camere. Intanto è nato il fondo salva sport: le ultime Il Ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ancora in prima linea. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, mercoledì prossimo ci sarà un’informativa alle camere da parte del ministro Spadafora. Verrà fatto il punto sulla ripartenza degli sport. Nel frattempo da segnalare la nascita di un fondo salva sport che verrà inserito nel prossimo decreto economico e che sarà destinato non solo al calcio ma a tutto il sistema sportivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fase 2 : capigruppo camera - ‘mercoledì informativa Spadafora’

