Luis Enrique | i primi 50 anni del tecnico che a Roma chiamavano il ‘Demental Coach’ e che

(Di venerdì 8 maggio 2020) Giugno 2012, sala stampa di Trigoria. Franco Baldini è seduto dietro a una scrivania di legno. Alla sua destra c’è il nuovo allenatore della, Zdenek Zeman. I fotografi scattano incessantemente, i giornalisti sparano una domanda dopo l’altra. Fino a quando qualcuno non chiede al mister un parere sul suo predecessore. “Ogni allenatore ha le sue idee. Io, magari, mi proietto di più verso la porta avversaria“, dice il boemo. Poi si ferma, sorride, guarda la platea. Seguono risate e qualche applauso. “Bravo!”, grida addirittura qualcuno. Perché il predecessore di Zeman si chiama. E anche se il suo regno è durato appena dodici mesi, più di qualcuno ha vissuto il suo addio come una liberazione. “Me ne vado perché sono stanco e non recupererò la forza in estate. E non ho ...