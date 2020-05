La figlia di Mihajlovic | «Papà non è più il sergente | la malattia lo ha reso più empatico»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il Corriere della Sera intervista Viktorija, lamaggiore dell’allenatore del Bologna Sinisa. Ha appena scritto un libro in cui parla di suo padre. Uscirà il 19 maggio, si intitola “Sinisa, mio padre. Racconta la commozione nell’averlo visto allenarsi in campo, da solo, a Casteldebole, due giorni fa. «Fino a ieri camminava e basta, questa è la prima volta che si allena e io so quanto lo desiderava. Vederlo è stata un’emozione. Mi è tornato in mente quando l’ho visto dopo il primo ciclo di chemioterapia: ne aveva fatte 13 in cinque giorni, era in ospedale, le gambe di colpo secche nei calzoncini, le orecchie che sembravano enormi perché aveva perso i capelli. L’ho abbracciato e non ho sentito la sua stretta. “Non ho molta forza”, mi ha detto. Non so come sia riuscita a non piangere. ...