I vincitori dei David di Donatello

(Di venerdì 8 maggio 2020) "Il traditore" di Marco Bellocchio ha vinto il premio per il miglior film e quello per la miglior regia

di Fulvio Paloscia Una nomination così, Gianni Vezzosi non la dimenticherà mai. Miglior montaggio per Il primo re di Matteo Rovere al David di Donatello più strano della storia ( stasera sui Raiuno al ...Un trionfo annunciato. Il Traditore di Marco Bellocchio ha stravinto i David di Donatello 2020, Oscar del Cinema italiano, conquistando i premi per il miglior film, regia, sceneggiatura originale, mig ...