I DPCM violano la riserva di legge e sfuggono al sindacato costituzionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Il prolungamento dell'emergenza richiede il rispetto delle garanzie costituzionali e il coinvolgimento dei poteri dello Stato, in particolare del Parlamento. Il momentaneo attenuarsi dell'emergenza sanitaria, dovuto alla diminuzione dei contagi, segna l'inizio di una nuova fase di “convivenza”, seppur forzata, con il virus (“Fase 2”). Per affrontare la fase più acuta della pandemia, il Governo (rectius, il Presidente del Consiglio), ha ricorso largamente a DPCM (Decreto del Presidente del (...) - Attualità / Parlamento, Costituzione, Corte costituzionale, Michele Ainis, Presidente del Consiglio, Stato d'eccezione Leggi su feedproxy.google La denuncia dei riders romani : “Così le aziende violano il DPCM” | VIDEO

Il video-denuncia dei riders romani : così le aziende violano il DPCM

Atleti presunti violano Dpcm : 5 denunce (Di venerdì 8 maggio 2020) Il prolungamento dell'emergenza richiede il rispetto delle garanzie costituzionali e il coinvolgimento dei poteri dello Stato, in particolare del Parlamento. Il momentaneo attenuarsi dell'emergenza sanitaria, dovuto alla diminuzione dei contagi, segna l'inizio di una nuova fase di “convivenza”, seppur forzata, con il virus (“Fase 2”). Per affrontare la fase più acuta della pandemia, il Governo (rectius, il Presidente del Consiglio), ha ricorso largamente a(Decreto del Presidente del (...) - Attualità / Parlamento, Costituzione, Corte, Michele Ainis, Presidente del Consiglio, Stato d'eccezione

Il prolungamento dell’emergenza richiede il rispetto delle garanzie costituzionali e il coinvolgimento dei poteri dello Stato, in particolare del Parlamento. Il momentaneo attenuarsi dell’emergenza sa ...

Riaperture, anche il Codacons impugna le ordinanze regionali

Negli ultimi giorni abbiamo parlato più volte del conflitto tra DPCM di Giuseppe Conte (che ha fissato il 18 maggio come data di riapertura per molte attività ancora chiuse) e l’ordinanza regionale di ...

