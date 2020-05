Bob Dylan: “Rough and rowdy ways” è l’album del ritorno con un piede nel passato e lo sguardo rivolto al presente (Di venerdì 8 maggio 2020) Venerdì 19 giugno uscirà “ROUGH AND rowdy WAYS” (Columbia Records), il nuovo disco di inediti di BOB Dylan, già in pre-order (https://bobDylan.lnk.to/RoughandrowdyWays ) che arriva a distanza di 8 anni dal precedente. È disponibile in digitale “False Prophet”, nuovo brano estratto dall’album composto da 10 tracce, che verrà pubblicato in formato doppio CD, doppio vinile e digitale. L’annuncio di oggi arriva dopo la recente uscita di altri due brani che saranno contenuti in “Rough And rowdy Ways”: “I Contain Multitudes”, canzone di apertura dell’album, e “Murder Most Foul”, un brano epico della durata di quasi 17 minuti, che, nel formato doppio CD, sarà presente come unica traccia di uno dei 2 CD. Rob Stringer, CEO di Sony Music, afferma che “Queste canzoni ... Leggi su domanipress Il ritorno dopo 8 anni di assenza di Bob Dylan

