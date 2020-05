Zingaretti/ “Aziende non vanno statalizzate, balle! Se cade Conte si vota" (Di giovedì 7 maggio 2020) Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha parlato stamane a SkyTg24: “Le aziende non verranno statilizzate, la scuola deve ricominciare bene a settembre” Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 maggio 2020) Nicola, segretario del Pd, ha parlato stamane a SkyTg24: “Le aziende non verranno statilizzate, la scuola deve ricominciare bene a settembre”

Giorgiolaporta : Ecco l'inchiesta de #LeIene sulle #mascherine nel #Lazio. Le avremmo comprate al doppio del prezzo e detto no a un… - LegaSalvini : ITALIANI CHIUSI IN CASA MA IL CAPO DI GABINETTO DI ZINGARETTI VA A PRANZO CON GLI AMICI ??VAI AL VIDEO COMPLETO:… - mattiafeltri : Zingaretti si tira fuori dai giochi di Palazzo: 'Se il Governo non ce la fa, si vota' - massimosab : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI ALLE #IMPRESE: PER I #SOLDI ANDATE IN #BANCA Faremo, diremo. Come #Conte. L'amico suo. E intanto costring… - Maurizi93527415 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI ALLE #IMPRESE: PER I #SOLDI ANDATE IN #BANCA Faremo, diremo. Come #Conte. L'amico suo. E intanto costring… -