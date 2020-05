Serie C annullata: le decisioni dell’Assemblea su promozioni e retrocessioni (Di giovedì 7 maggio 2020) Annullato il campionato di Serie C: lo ha deciso l’Assemblea di Lega. Le decisioni su promozioni e retrocessioni L’Assemblea di Lega dei club di Serie C ha espresso il suo volere: sospensione definitiva del campionato di Serie C! La decisione dovrà essere approvata definitivamente dal Consiglio Federale in programma domani. Monza, Vicenza e Reggina sono state promosse in Serie B. L’Assemblea ha deciso per la promozione diretta delle tre squadre, prime nei rispettivi gironi. Per la quarta squadra promossa, l’Assemblea ha votato per il criterio legato al merito sportivo, con esclusione della possibilità di giocare i play-off o di scegliere la quarta promossa con il sorteggio. Bloccate le retrocessioni e congelati i ripescaggi dalla D. La conferma del presidente Ghirelli a Tuttomercatoweb: «Detto che starà al Consiglio Federale prendere la ... Leggi su calcionews24 Coronavirus Serie C/ Verso lo stop definitivo al campionato : annullata la Berretti

