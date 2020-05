Sara scompare a dodici anni a Ostia. L'appello disperato della madre: «Aiutatemi a ritrovarla» FOTO (Di giovedì 7 maggio 2020) Un appello disperato di una mamma, nel pomeriggio è apparso su Facebook. Sua figlia di dodici anni, Sara Visone, è somparsa oggi a Roma, in Piazza Ener Bettica a Ostia. Nel post che ha... Leggi su leggo Coronavirus - Rezza avverte : «Non ci saranno casi zero a maggio. Il virus non sta scomparendo» (Di giovedì 7 maggio 2020) Undi una mamma, nel pomeriggio è apparso su Facebook. Sua figlia diVisone, è somparsa oggi a Roma, in Piazza Ener Bettica a. Nel post che ha...

_Carmen_I : RT @ilfaroonline: Ostia: 12enne scompare di casa, la disperazione dei genitori di Sara Visone - ilfaroonline : Ostia: 12enne scompare di casa, la disperazione dei genitori di Sara Visone - infoitsport : San Siro non scompare: ecco cosa rimane e come sarà trasformato - MilanoSpia : San Siro non scompare: ecco cosa rimane e come sarà trasformato - Sotiris79122136 : San Siro non scompare: ecco cosa rimane e come sarà trasformato -

Ultime Notizie dalla rete : Sara scompare Sara scompare a dodici anni a Ostia. L'appello disperato della madre: «Aiutatemi a ritrovarla» FOTO Leggo.it San Siro non scompare: ecco cosa rimane e come sarà trasformato

Non viene abbattuto, non del tutto. Ne rimane almeno un quarto, ma "rifunzionalizzato". Inter, Milan e comune di Milano hanno trovato l'accordo per salvare una parte del vecchio stadio. In questo modo ...

Viola Valentino lancia il suo album “E sarà per sempre” ed invita Riccardo Fogli a duettare sul palco

Viola Valentino lancia il suo ultimo album “E sarà per sempre”, nel quale tratta, tra gli altri, i temi della violenza sulle donne e dell’omofobia. Intanto invita l’ex marito Riccardo Fogli a cantare ...

Non viene abbattuto, non del tutto. Ne rimane almeno un quarto, ma "rifunzionalizzato". Inter, Milan e comune di Milano hanno trovato l'accordo per salvare una parte del vecchio stadio. In questo modo ...Viola Valentino lancia il suo ultimo album “E sarà per sempre”, nel quale tratta, tra gli altri, i temi della violenza sulle donne e dell’omofobia. Intanto invita l’ex marito Riccardo Fogli a cantare ...