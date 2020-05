Salvini ricordi ai suoi che dall’altra parte ci sono comunisti, non fascisti (Di giovedì 7 maggio 2020) Poi Salvini non si lamenti dei sondaggi: perché sono certi suoi deputati a tirarlo giù con esibizioni sballate alla Camera. Sacrosanta la protesta di oggi contro i metodi del governo Conte. Le multe ai commercianti. Gli arresti domiciliari ai cittadini. Le attività produttive ancora bloccate. Ma di grazia, che c’entra il fascismo? La resistenza? Ma state fuori di testa? Salvini, dillo ai tuoi che quelli non sono fascisti… Il leader della Lega guardi attentamente il video qui sotto, è di oggi, viene dalla Camera dei Deputati e ci sono alcuni suoi deputati che straparlano di fascismo per l’autocertificazione che viene imposta ai cittadini. Diciamo che il fascismo realizzò cose ben più grandi che un pezzo di carta da compilare. Questa semmai è la triste pagine di un governo che si è aggrappato alla burocrazia. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 maggio 2020) Poinon si lamenti dei sondaggi: perchécertideputati a tirarlo giù con esibizioni sballate alla Camera. Sacrosanta la protesta di oggi contro i metodi del governo Conte. Le multe ai commercianti. Gli arresti domiciliari ai cittadini. Le attività produttive ancora bloccate. Ma di grazia, che c’entra il fascismo? La resistenza? Ma state fuori di testa?, dillo ai tuoi che quelli non… Il leader della Lega guardi attentamente il video qui sotto, è di oggi, viene dalla Camera dei Deputati e cialcunideputati che straparlano di fascismo per l’autocertificazione che viene imposta ai cittadini. Diciamo che il fascismo realizzò cose ben più grandi che un pezzo di carta da compilare. Questa semmai è la triste pagine di un governo che si è aggrappato alla burocrazia. ...

