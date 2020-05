“Programma Rinascimento”: così Intesa Sanpaolo aiuta a ripartire Bergamo e le sue imprese (Di giovedì 7 maggio 2020) Un’iniziativa concreta, ma dal valore simbolico importante. E forse, anche una lezione per il futuro. È il “Programma Rinascimento”, lanciato da banca Intesa Sanpaolo insieme al Comune di Bergamo: 30 milioni di euro, messi a disposizione dall’istituto per sostenere, fin da subito, la ripartenza economica del territorio. L’obiettivo è favorire un rinascimento, nel vero senso della parola, per una delle città più colpite dal virus e «dove i contraccolpi sull’economia», spiega il sindaco della città Giorgio Gori nella conferenza di presentazione del progetto, «rischiano di essere tra i più pesanti». Il progetto, che mira a supportare le micro e piccole attività di impresa, esercizi commerciali di zona, e piccoli artigiani della città, si presenta con una formula innovativa di ... Leggi su linkiesta Intesa Sanpaolo e Comune di Bergamo : “Programma Rinascimento” per la ripartenza (Di giovedì 7 maggio 2020) Un’iniziativa concreta, ma dal valore simbolico importante. E forse, anche una lezione per il futuro. È il “Programma Rinascimento”, lanciato da bancainsieme al Comune di: 30 milioni di euro, messi a disposizione dall’istituto per sostenere, fin da subito, la ripartenza economica del territorio. L’obiettivo è favorire un rinascimento, nel vero senso della parola, per una delle città più colpite dal virus e «dove i contraccolpi sull’economia», spiega il sindaco della città Giorgio Gori nella conferenza di presentazione del progetto, «rischiano di essere tra i più pesanti». Il progetto, che mira a supportare le micro e piccole attività di impresa, esercizi commerciali di zona, e piccoli artigiani della città, si presenta con una formula innovativa di ...

