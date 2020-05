“Prima ti sceglievo i vestiti, ora ti ho scelto l’urna”: la straziante lettera della moglie di Lino (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Prima ti sceglievo i vestiti, ora ti ho scelto l’urna. Ne ho scelta una con sopra l’albero della vita, perché tu eri questo. Eri vita, la mia vita, ed ora è finito tutto”. Giuliana, la vedova di Pasquale Apicella, il poliziotto ucciso in servizio a Napoli nella notte tra 26 e 27 aprile, ha scritto una lettera su Facebook per ricordare il marito scomparso. “Mi piaceva la nostra quotidianità – continua la donna -. Cena alle 8 e poi mentre tu tenevi i bimbi io rassettavo, poi tutti sul letto a vedere un film. Eri intransigente, non volevi telefoni in mano la sera nel letto, perché era un momento nostro per stare insieme, quante volte abbiamo battibeccato perché ti dicevo che era l’unico momento di relax della giornata”. “Quando dovevamo andare da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Prima ti, ora ti hol’urna. Ne ho scelta una con sopra l’alberovita, perché tu eri questo. Eri vita, la mia vita, ed ora è finito tutto”. Giuliana, la vedova di Pasquale Apicella, il poliziotto ucciso in servizio a Napoli nella notte tra 26 e 27 aprile, ha scritto unasu Facebook per ricordare il marito scomparso. “Mi piaceva la nostra quotidianità – continua la donna -. Cena alle 8 e poi mentre tu tenevi i bimbi io rassettavo, poi tutti sul letto a vedere un film. Eri intransigente, non volevi telefoni in mano la sera nel letto, perché era un momento nostro per stare insieme, quante volte abbiamo battibeccato perché ti dicevo che era l’unico momento di relaxgiornata”. “Quando dovevamo andare da ...

lolobeltrozzi : @villaneIIe @imiss_skam @tecnolesa22 no macché, io usavo volotea e mi sceglievo i giorni in cui costava poco. e non… - Kyrie_simonty : RT @fralittera: 'Non mi stanco mai di parlare di Inter. Sono stato prima tifoso, poi pulcino, quindi raccattapalle, prendevo mille Lire a p… - GiancarloBass88 : RT @fralittera: 'Non mi stanco mai di parlare di Inter. Sono stato prima tifoso, poi pulcino, quindi raccattapalle, prendevo mille Lire a p… - roberto_carron : RT @fralittera: 'Non mi stanco mai di parlare di Inter. Sono stato prima tifoso, poi pulcino, quindi raccattapalle, prendevo mille Lire a p… - GianpieroValer1 : RT @fralittera: 'Non mi stanco mai di parlare di Inter. Sono stato prima tifoso, poi pulcino, quindi raccattapalle, prendevo mille Lire a p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Prima sceglievo