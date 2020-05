Pelonzi-Bugarini | su bonus affitti Comune in ritardo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – “Da oltre 10 giorni la Regione Lazio ha trasferito a Roma Capitale quota parte dei fondi regionali stanziati per ilaffitto. Senza attendere la pubblicazione dell’avviso e i successivi atti da parte del Campidoglio sono stati trasferiti 12 milioni di euro che molte famiglie attendono di ricevere il prima possibile per un sostegno al pagamento del canone. Molti comuni del Lazio hanno iniziato gia’ distribuire gli aiuti. Il trasferimento diretto dei fondi al Campidoglio aveva come scopo quello di accorciare i tempi ed assegnare al piu’ presto le risorse agli inquilini che ne hanno diritto”. Cosi’ in una nota i consiglieri del PD aldi Roma, Giulioe Giulio. “Fornire rapidamente alle persone i sostegni economici necessari per affrontare le difficolta’ economiche legate all’emergenza sanitaria ...