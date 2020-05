Padre riabbraccia la figlia malata di cancro dopo 7 settimane di quarantena

Leggi su viagginews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Per 7 interminabiliha visto lasolo attraverso un vetro separatore,il via libera dei medici l’ha potuta finalmente abbracciare. Solo chi lo prova può capire quanto sia difficile per untenersi a distanza dalladi leucemia. Una sofferenza che Scott Sneddon, 50enne di Falkirk (Scozia), ha provato per … L'articololadidiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com