No, Ferrari non sta testando l’app per il contact tracing (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Cavallino rampante della Ferrari (foto di John Keeble/Getty Images)A giudicare dalle voci circolate nelle scorse settimane, sembrava che la riapertura degli stabilimenti della Ferrari sarebbe stata anche il primo test sul campo di Immuni, la app scelta dal governo italiano per raccogliere dati utili a fare attività di contact tracing dei contagi da coronavirus. Negli stabilimenti di Maranello, dove sono impiegate circa quattromila persone, l’applicazione proposta da una cordata guidata dalla società milanese Bending Spoons avrebbe debuttato sul campo. Ma così non è stato: fonti del governo, dei sindacati e del Cavallino rampante stesso hanno confermato a Wired che in Ferrari non c’è nessun test di Immuni in corso. Né è in programma. Non è solo una questione di tempi legati al rilascio della tecnologia, visto che la ... Leggi su wired F1 - Sebastian Vettel e il rinnovo con la Ferrari non scontato. Il Cavallino temporeggia e Ricciardo intriga..

F1 - Chris Horner spalleggia Binotto : “Sì ai team clienti. Se posso comprare una Ferrari o una Mercedes perché non farlo?”

F1 - Ralf Schumacher : “Se la Ferrari non è disposta a tagliare i costi - dovrebbe andarsene” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Cavallino rampante della(foto di John Keeble/Getty Images)A giudicare dalle voci circolate nelle scorse settimane, sembrava che la riapertura degli stabilimenti dellasarebbe stata anche il primo test sul campo di Immuni, la app scelta dal governo italiano per raccogliere dati utili a fare attività didei contagi da coronavirus. Negli stabilimenti di Maranello, dove sono impiegate circa quattromila persone, l’applicazione proposta da una cordata guidata dalla società milanese Bending Spoons avrebbe debuttato sul campo. Ma così non è stato: fonti del governo, dei sindacati e del Cavallino rampante stesso hanno confermato a Wired che innon c’è nessun test di Immuni in corso. Né è in programma. Non è solo una questione di tempi legati al rilascio della tecnologia, visto che la ...

F1Wes : 'il curriculum di vettel deve essere riconosciuto dalla Ferrari' come disse bill gates, 10 o 100 milioni sono 'boc… - nfromthesp4ce : RT @tauroboys_bot: ma cento cavalli non fanno un ferrari - AndreaFoglianti : Ma non vi vergognate a fare un servizio di un'ora dalla Ferrari, con macchine da 300mila euro, mentre la gente muore di fame ?? #tagadala7 - virginxia : I mondiali vinti da Seb sono comunque più di quelli che la maggior parte dei piloti in griglia riuscirà a vincere i… - morenoAlmare : RT @sabbatini: Se davvero si va verso un divorzio Vettel-Ferrari e che probabilmente non sarà Hamilton il futuro nuovo pilota della Rossa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari non No, Ferrari non sta testando l app per il contact tracing Wired.it F1, Sebastian Vettel-Ferrari: fase di stallo per la durata del rinnovo. Il tedesco valuterà un piano B?

In particolare, i sedili della Mercedes e della Ferrari sono ancora da completare. Se però la situazione di Lewis Hamilton nella scuderia di Brackley sembra essere destinata a rafforzarsi, lo stesso ...

F1, Sebastian Vettel-Ferrari: fase di stallo per la durata del rinnovo. Il tedesco valuterà piano B?

In particolare, i sedili della Mercedes e della Ferrari sono ancora da completare. Se però la situazione di Lewis Hamilton nella scuderia di Brackley sembra essere destinata a rafforzarsi, lo stesso ...

In particolare, i sedili della Mercedes e della Ferrari sono ancora da completare. Se però la situazione di Lewis Hamilton nella scuderia di Brackley sembra essere destinata a rafforzarsi, lo stesso ...In particolare, i sedili della Mercedes e della Ferrari sono ancora da completare. Se però la situazione di Lewis Hamilton nella scuderia di Brackley sembra essere destinata a rafforzarsi, lo stesso ...