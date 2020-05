Lo sciopero dei benzinai autostradali del 12, 13 e 14 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli impianti di rifornimento carburante sulle autostrade italiane rimarranno chiusi dalle 22 del 12 maggio fino alla stessa ora del 14 maggio. Lo sciopero benzinai è stato proclamato dalle sigle sindacali Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio che hanno lamentato una diminuzione delle loro vendite, nei mesi di marzo e aprile, del 92% rispetto ai mesi precedenti. Questo, infatti, è stato l’effetto del lockdown, con i cittadini che hanno visti i loro spostamenti limitati e con le autostrade rimaste semi deserte per quasi 60 giorni. LEGGI ANCHE > Quanto costa la benzina oggi, dopo il crollo del prezzo del petrolio «Con una attività che per il suo carattere essenziale non ha potuto chiudere – si legge nella nota diffusa dai sindacati di categoria – ed a cui non è stato neanche consentito di ridurre orari ed applicare turnazioni ... Leggi su giornalettismo Sciopero alla rovescia dei ristoratori - "cucine aperte contro l'ingiustizia"

Coronavirus : domani ‘sciopero alla rovescia’ dei ristoratori - duemila pasti gratis per i poveri (2)

Verdelli via da Repubblica - sciopero di 24 ore dei giornalisti (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli impianti di rifornimento carburante sulle autostrade italiane rimarranno chiusi dalle 22 del 12fino alla stessa ora del 14. Loè stato proclamato dalle sigle sindacali Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio che hanno lamentato una diminuzione delle loro vendite, nei mesi di marzo e aprile, del 92% rispetto ai mesi precedenti. Questo, infatti, è stato l’effetto del lockdown, con i cittadini che hanno visti i loro spostamenti limitati e con le autostrade rimaste semi deserte per quasi 60 giorni. LEGGI ANCHE > Quanto costa la benzina oggi, dopo il crollo del prezzo del petrolio «Con una attività che per il suo carattere essenziale non ha potuto chiudere – si legge nella nota diffusa dai sindacati di categoria – ed a cui non è stato neanche consentito di ridurre orari ed applicare turnazioni ...

SaCe86 : Sciopero dei benzinai il 13 e 14 maggio in autostrada - canaleenergia : Gestori allo stremo, #sciopero 48 ore nelle #aree di servizio #autostradali. Partirà alle 22 del 12 maggio. Stamatt… - Greg_75_ : RT @ANSA_Motori: Sciopero dei benzinai il 13 e 14 maggio in autostrada. Fegica Cisl e Figisc-Anisa Gestori confermano la protesta #ANSAmoto… - gianmarcodonato : @NatMarmo @brunasaracco @Lifefucksmedai1 @lucianonobili @TeresaBellanova @ItaliaViva A volte anch'io mi domando se,… - laquilablog : Confermato sciopero dei benzinai 48 ore in autostrada il 13 e il 14 #autostrade #benzinai #scipero -