Giucas Casella in lacrime: ‘Divento nonno’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Una bella notizia per Giucas Casella. In collegamento con Pomeriggio Cinque nella puntata in onda mercoledì 6 maggio l’illusionista annuncia che a breve diventerà nonno in quanto il figlio James e la compagna aspettano un bambino. Un’emozione troppo forte per Giucas che non trattiene le lacrime (QUI il video). L’annuncio di Giucas Casella a Pomeriggio Cinque “È verissimo, divento nonno! Diventerò nonno prestissimo ed è una cosa bellissima. Sono felicissimo” fa sapere Giucas Casella a Barbara d’Urso, specificando che il parto è previsto per fine luglio/primi di agosto. Eppure quest’ultimo periodo per l’ex concorrente de L’isola dei famosi non è stato semplice. Il lockdown ha impedito a Giucas di vedere il figlio per un paio di mesi, una sofferenza così grande che anche solo a ... Leggi su tvzap.kataweb Giucas Casella scoppia in lacrime in tv : “È vero - accadrà prestissimo”

Pomeriggio Cinque - Giucas Casella scoppia a piangere : “Sono stato tanto male. Mio figlio mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava”

