Fase 2: Conte a Iv, ‘ora senso responsabilità, far ripartire Paese’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi più efficace e lungimirante per far ripartire il Paese e rilanciare l’economia”. Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte nell’incontro con la delegazione di Iv, un incontro che anche P.Chigi, come il partito renziano, giudica “positivo”.L'articolo Fase 2: Conte a Iv, ‘ora senso responsabilità, far ripartire Paese’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Fase 2 : Conte a Iv - ‘ora senso responsabilità - far ripartire Paese’

Fase 2 : Conte a Iv - ‘lavorare insieme con coraggio e determinazione’

